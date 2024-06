POL-LB: Gärtringen: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28.05.2024 - 15:10

Ludwigsburg (ots) - Nach einem Mercedes, der in der Nacht zum Montag (03.06.2024) in der Bachstraße in Sindelfingen in eine Unfallflucht verwickelt gewesen sein soll, sucht das Polizeirevier Sindelfingen derzeit. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass eine noch unbekannte Person, die vermutlich mit einem dunklen Mercedes in der Bachstraße unterwegs war, gegen 00.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache nach rechts Richtung ...

mehr