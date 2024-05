Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwei vermutlich Schwerverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag (28.05.2024) gegen 07:30 Uhr auf der Kreisstraße 1000 zwischen der Autobahnanschlussstelle Hildrizhausen und Hildrizhausen ereignete. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der K1000 aus Ehningen kommend in Fahrtrichtung Hildrizhausen. Er geriet, mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Maserati eines 26-Jährigen, der ihm entgegenkam. Die beiden PKW-Lenker wurden durch den Aufprall vermutlich schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle musste die K1000 zeitweise vollgesperrt werden. Gegen 12.00 Uhr konnte die Strecke wieder vollständig frei gegeben werden.

