Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall mit Notarzteinsatzfahrzeug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.05.2024) gegen 12.10 Uhr in Ludwigsburg-Neckarweihingen ereignete. Ein 59 Jahre alter Alfa Romeo-Lenker war auf der Landesstraße 1100 (Neckartalstraße) von Poppenweiler kommend unterwegs. Kurz nach der Unterführung der Marbacher Straße wollte der 59-Jährige die dortige Kreuzung bei grüner Ampel geradeaus weiter in Richtung Marbach am Neckar passieren. Hierbei übersah er mutmaßlich ein Notarztfahrzeug, das sich auf einer Einsatzfahrt befand und von der Marbacher Straße aus nach links auf die L1100 in Richtung Poppenweiler abbiegen wollte. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl der Alfa Romeo als auch der Notarztwagen wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart.vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

