Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (25.05.2024) 18:00 Uhr und Montag (27.05.2024) 07:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Wegenerstraße in Sindelfingen ein. Die Einbrecher hebelten eine Türe auf und verschafften sich Zugang ins Innere des Gebäudes. Die Büroräumlichkeiten wurden durch die Täter durchsucht, wobei ihnen Bargeld in vierstelliger Höhe in die Hände fiel. Der durch Beschädigungen entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

