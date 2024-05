POL-LB: Weil im Schönbuch: Unfallflucht in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter machte sich zwischen Freitag (24.05.2024) 11.00 Uhr und Montag (27.05.2024) 10.30 Uhr an einem in der Eckenerstraße in Markgröningen abgestellten LKW-Auflieger zu schaffen. Die Unbekannten brachen mehrere Vorhängeschlösser auf, um an die Ladung des Sattelanhängers zu gelangen. Letztlich entwendeten sie einen Rennkart mit weiß-grün-schwarzem Flammenmuster sowie einen ...

mehr