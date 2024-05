Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: 22-jähriger Motorradfahrer wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen angezeigt

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer wird sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen, nachdem er am Sonntag (26.05.2024) gegen 18:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs war. Bei hohem Verkehrsaufkommen konnte eine Streifenwagenbesatzung den jungen Mann kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd beobachten, wie er über den Beschleunigungsstreifen weiter auf dem Standstreifen fuhr und stark beschleunigte. Vermutlich nachdem er bemerkt hatte, dass der Streifenwagen ihm folgte, wechselte der 22-Jährige vom Standstreifen auf die Fahrbahn. Anschließend wechselte er immer wieder die Spuren und manövrierte an anderen Fahrzeugen vorbei, mutmaßlich um seine Geschwindigkeit zu halten. An der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verließ er die Autobahn und setzte seine Fahrt auf der Bundesstraße 10 mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Vaihingen an der Enz fort. Schließlich bog er dann jedoch in Richtung Müllerheim ab. Im Bereich der Schwieberdinger Straße in Korntal-Münchingen konnte der 22-Jährige, der eine Yamaha lenkte, einer Kontrolle unterzogen werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun etwaige Geschädigte, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen genommen.

