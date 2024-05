Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Diebstahl aus Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (25.05.2024) 02:00 Uhr und Sonntag (26.05.2024) 08:15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Fahrerscheibe eines Mercedes ein, der in der Engelbergstraße in Gerlingen geparkt war. Der Täter entwendete ein Kartenetui einer Luxusmarke mitsamt Inhalt aus dem Inneren. Außerdem entnahm er zwei Taschen aus dem Fahrzeug, die durch den Besitzer in der Nähe des Tatorts in einer Mülltonne aufgefunden werden konnten. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt circa 300 Euro. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

