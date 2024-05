Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht in der Straße "Hinter den Weingärten"

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand bei einer Unfallflucht am Sonntag (26.05.12024) zwischen 14.00 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Sportplatzes in der Straße "Hinter den Weingärten" auf Höhe der Badstraße in Holzgerlingen. Vermutlich stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines Smart. Anstatt sich dann jedoch um en Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

