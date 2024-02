POL-AA: Ostalbkreis: Raser auf der B29, Streitigkeit in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots) - Waiblingen: Zeugen gesucht nach Diebstahl Am Freitag gegen 20:40 Uhr vergas ein Geschädigter seine Jacke im 1. OG eines Schnellrestaurants in der Düsseldorfer Straße. Zwei bislang unbekannte ca. 16-jährige Mädchen entwendeten diese mitsamt mehrerer Karten und ca. 80 Euro in bar. Die Täterinnen werden beide beschrieben als ca. 16 Jahre, stark geschminkt mit dunklen Haaren. Zeugen des Vorfalls werden ...

