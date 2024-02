Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Unfall, Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen gesucht nach Diebstahl

Am Freitag gegen 20:40 Uhr vergas ein Geschädigter seine Jacke im 1. OG eines Schnellrestaurants in der Düsseldorfer Straße. Zwei bislang unbekannte ca. 16-jährige Mädchen entwendeten diese mitsamt mehrerer Karten und ca. 80 Euro in bar. Die Täterinnen werden beide beschrieben als ca. 16 Jahre, stark geschminkt mit dunklen Haaren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Korb: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Am Freitag gegen 15:00 Uhr fuhr eine 43-jährige BMW-Fahrerin die Waiblinger Straße von Waiblingen in Richtung Korb. Am Ortseingang Korb übersah sie eine, auf dem Fußgängerüberweg querende, 60-jährige Fußgängerin und erfasste diese. Diese wurde zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Samstagmorgen zwischen 08:00 Uhr und 08:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Kraftradlenker die Waiblinger Straße in Richtung Waiblingen. Im Bereich des Ortsausgangs kollidierte er mit einer Leitplanke rechts der Fahrbahn und entfernte sich vom Unfallort. Zurück blieb ein Motorradhelm, Handschuhe, eine Sturmhaube und ein Schlauchschal. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise zum Kraftrad machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell