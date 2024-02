POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Flucht vor Polizei, Verkehrsunfall, Brand

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Flucht vor Polizei

Bereits am Freitag gegen 11:49 Uhr sollte in der Karlstraße ein schwarzer BMW von einer Streife des Polizeirevier Crailsheim einer Kontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer dies erkannte beschleunigte er stark und flüchtete. Die Streife nahm die Verfolgung auf. In der Wilhelmsstraße überholte der BMW trotz Gegenverkehr im Einmündungsbereich zur Grabenstraße, sodass Fahrzeuge im Gegenverkehr bremsen musste. Von dort ging es weiter in die Ludwigstraße, Fronbergstraße, Sonnenstraße, Blaufelder Straße, Schillerstraße in die Beuerlbacher Straße. Im gesamten Bereich fuhr der BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zwischen Ortsausgang Crailsheim und Beuerlbach beendete der Fahrer schließlich seine Flucht. Gegen den 26-jährigen Fahrer wird nun strafrechtlich ermittelt. Das Polizeirevier Crailsheim bittet Zeugen der Flucht oder Personen, die als Fußgänger oder Fahrzeugfahrer durch den BMW gefährdet oder behindert wurden, um telefonisch Meldung unter 07951 4800.

Obersontheim: Unfall mit verletzter Person

Am Freitagabend gegen 22:42 Uhr befuhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin die Landesstraße 1066 von Obersontheim kommend in Richtung Mittelfischach. Am Ausgang einer Rechtskurve kam sie ins Schleudern, fuhr rückwärts in einen Graben und prallte gegen dortige Böschung. Beim Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste ins Klinikum verbracht werden. Es entstand insgesamt ca. 3.000 Euro Schaden.

Schwäbisch Hall: Brand

Am Freitag gegen 20:53 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandmeldealarmes aus zu einer Firma im Steinbeisweg. In einem dortigen Labor war an Versuchsobjekten ein Brand ausgebrochen, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Schaden entstand keiner. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort.

