Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Drohne im Einsatz, Unfälle, körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Aalen: Drohneneinsatz bei Fußballspiel

Die Polizei wird anlässlich der Fußballbegegnung zwischen dem SSV Ulm und dem SV Waldhof Mannheim am morgigen Samstag in der Centus-Arena in Aalen mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften für Sicherheit sorgen.

Zur Unterstützung des Einsatzes beabsichtigt das Polizeipräsidium Aalen das Geschehen rund um das Stadion auch mit Hilfe einer Drohne im Auge zu behalten.

Aalen: Unfallflucht

Eine 20-Jährige stand am Freitag gegen 9 Uhr mit ihrem Fiat auf dem Linksabbiegestreifen der B29 zur Wellandstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr auf den Fiat auf und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Rombachtunnel. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag befuhr gegen 9.45 Uhr ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer die Ebnater Steige (L1084) in Richtung Unterkochen. Hierbei brach das Heck des Autos aus, woraufhin der Fahrer die Kontrolle verlor, gegen den Randstein prallte, sich drehte und im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Renault musste abgeschleppt werden.

Westhausen: Auffahrunfall

An der Ampelanlage im Bereich der B29/Einmündung B290 ereignete sich am Donnerstagabend ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr gegen 18 Uhr auf den VW eines 23-Jährigen auf, der in der Folge noch auf den Seat eines 26-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Mögglingen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nach einer Faschingsveranstaltung ereignete sich am Freitag gegen 03.20 Uhr im Bereich Heubacher Straße / Heglestraße eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Hierbei wurde drei Beteiligte leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können.

Diese werden gebeten sich unter 07173/8776 beim Polizeiposten Heubach zu melden.

Aalen-Unterkochen: Radfahrer leicht verletzt

Mit zumindest leichten Verletzungen musste ein 51 Jahre alter Radfahrer am Freitagmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er trug vorbildlich einen Fahrradhelm, der ihn womöglich vor weiteren Verletzungen schützte. Der Mann befuhr gegen 7 Uhr die Brücke der L1084 über die B29. Dabei wurde er von einem 63-jährigen Autofahrer übersehen, der von der Abfahrt der B29 kommend nach links in Richtung Unterkochen abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitagmorgen beschädigte ein Fahrzeugführer im Zehntweg einen Absperrpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Die Unfallzeit liegt zwischen 6 Uhr und 7 Uhr. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell