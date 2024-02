Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Freitag gegen 11.10 Uhr die Ulmenstraße und querte im weiteren Verlauf die Rohrlandstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem Pkw Smart zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Am letzten Montag ereignete sich in der Kanalstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte dort beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Audi S4, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher erbittet nun die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell