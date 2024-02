Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen und der Staatsanwaltschaft Ellwangen:

Festnahme wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Leinzell/Abtsgmünd: Am Mittwochabend wurde gegen 23:45 Uhr ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer in Leinzell einer routinemäßigen Polizeikontrolle unterzogen, bei welcher die Beamten in dessen Fahrzeug rund 25 Gramm Marihuana fanden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Abtsgmünd konnten etwa 3,5 kg Marihuana, 430 Gramm MDMA, 600 Gramm Amphetamingemisch, 130 Gramm Crystal Meth, 700 Tabletten Ecstasy, 17 Gramm Kokaingemisch, 7 Gramm Heroingemisch und mehrere LSD-Trips aufgefunden werden. Ebenfalls wurde mutmaßliches Dealergeld im hohen fünfstelligen Bereich sowie circa 150 Gramm Gold beschlagnahmt.

Der 44-jährige mutmaßliche Drogenhändler wurde vorläufig festgenommen und am Freitagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Aalen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell