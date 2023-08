Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Tor und Hausmauer

Ein offenbar alkoholisierter Pkw-Fahrer verlor Freitagnacht auf der Menzinger Straße in Kraichtal die Kontrolle über sein Fahrzeug, dabei kam es zu zwei Kollisionen.

Der Unfallverursacher fuhr nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gegen 22:45 Uhr entlang der Menzinger Straße. Der Fahrer des VW Passat verlor offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte zunächst mit einem Tor, danach mit der Mauer des Nachbaranwesens.

Der 30-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an dem Haustor sowie der Hausmauer wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Vor Ort wurden Absperrmaßnahmen in die Wege geleitet und eine Nassreinigung der Fahrbahn veranlasst.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der 30-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

