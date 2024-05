Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, kurz nach 12:00 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer die Alte Stuttgarter Straße in Richtung Johannes-Keppler-Gemeinschaftsschule. Aus der Bachstraße bog ein 58-jähriger Lenker eines Mazda 3 in die Alte Stuttgarter Straße ein und übersah hierbei das Pedelec. Es kam zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen, woraufhin der 69-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pedelec-Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Der Mazda-Fahrer sowie dessen 54-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zur Unfallaufnahme waren zwei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt.

