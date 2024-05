Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Ludwigsburg (ots)

Freitagnacht (24.05.2024) gegen 23:15 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Straße Lohlenbachtäle ein Fahrzeug einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Opel Corsa missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und befuhr zunächst mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter die Gebersheimer Straße in Richtung Brennerstraße. Im Kreuzungsbereich zur Brennerstraße schaltete die Streifenbesatzung zusätzlich das Blaulicht ein, um auf die Anhaltesignale aufmerksam zu machen. Daraufhin beschleunigte der Fahrer des Opel Corsa sein Fahrzeug stark, bog zunächst nach rechts in die Brennerstraße und direkt danach nach rechts in die Heidenheimer Straße ab. Dort driftete er auf einer Wendefläche und fuhr im Anschluss weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit wieder auf die Brennerstraße und daraufhin nach links in die Gebersheimer Straße. Hierbei fuhr er kurzzeitig entgegen der Fahrtrichtung und über eine Fußgängerinsel. Im Bereich der Einmündung der Straße In der Au zur Gebersheimer Straße legte der Fahrers des Opel eine Vollbremsung ein und bog nach links ab. Hierbei wurde ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Fahrzeug befuhr im weiteren Verlauf den Feldweg parallel zur Brennerstraße in Richtung Autobahn. Am Ende des Feldwegs, bei der Einmündung zur Brennerstraße, fuhr der Fahrer des Corsa auf Grund seiner überhöhten Geschwindigkeit geradeaus weiter in einen Acker. Dabei wurde der Pkw stark beschädigt und blieb stehen. Der 17-jährige Fahrer konnte daraufhin widerstandslos festgenommen werden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 EUR. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den oben genannten bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, sich telefonisch unter 07152 6050 oder per Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

