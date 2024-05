Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 35.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag (24.05.2024) in der Fasanenstraße in Ludwigsburg. Eine 42-Jährige befuhr gegen 09.40 Uhr mit ihrem BMW die Fasanenstraße in Fahrtrichtung Hindenburgstraße. Die Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße überfuhr sie trotz eines für sie geltenden Stoppschildes ohne anzuhalten. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 82-Jährigen, der mit seinem Mercedes die Kreuzung von rechts überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde die 42-Jährige nach links abgewiesen und kollidierte dort mit dem BMW einer 60-Jährigen, welche an der Kreuzung wartete. Der BMW der 42-Jährigen und der Mercedes-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell