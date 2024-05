Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geklärte Unfallfluchten durch Zeugenhinweise

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Nordbahn- und in der Augustastraße jeweils zu einer Unfallflucht. In beiden Fällen wurde durch einen vorbeifahrenden PKW der Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernten sich die Fahrer von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen, die sich bei der Polizei meldeten, konnten die verantwortlichen Fahrzeugführer ermittelt werden. Auf den 81-jährigen Fahrer eines VW Touran und die 74-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia kommt nun ein Strafverfahren zu.|PvD

