Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungewöhnliche Fundsache

Kaiserslautern (ots)

Hinter einem Glascontainer in der Bremerstraße haben Arbeiter am Montag mehrere Abfallsäcke mit brisantem Inhalt festgestellt.

Die Angestellten der Stadtbildpflege waren am Vormittag auf die Säcke aufmerksam geworden. Nach einem Blick in die Müllbeutel alarmierten sie die Polizei. In den Plastiktüten befanden sich Cannabis-Pflanzen. Wie sich herausstellte, brachten die frischen Pflanzenteile etwa 23 Kilogramm auf die Waage. Wer sie hinter dem Glascontainer "entsorgte", ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

