Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 37-Jähriger rastet in Linienbus aus und attackiert Fahrgäste und Busfahrer

Ludwigsburg (ots)

Mit einem außerordentlich aggressiven 37-Jährigen bekamen es der Busfahrer sowie drei Fahrgäste eines Linienbusses am Donnerstag (23.05.2024) gegen 12.30 Uhr am Busbahnhof in Ditzingen zu tun. Aus noch unbekannter Ursache und scheinbar wahllos ging der Tatverdächtige auf den 62-jährigen Busfahrer sowie einen gleichaltrigen und zwei 68 und 43 Jahre alte Fahrgäste los. Er schlug und trat sie. Den 43-Jährigen, der gerade im Begriff war, in den Bus einzusteigen, traf ein Tritt am Oberkörper, so dass er rückwärts aus dem Bus herausfiel. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wurden der Busfahrer und die Fahrgäste leicht verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeireviers Ditzingen konnten den 37-Jährigen schließlich vor Ort widerstandlos festnehmen. Sie brachten ihn zum Polizeirevier Ditzingen, wo er erneut randalierte. Aufgrund dessen musste er zu Boden gebracht werden. Als er schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden sollte, mussten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten nochmals unmittelbaren Zwang anwenden, um ihn in einen Streifenwagen zu setzen. Gegen den 37-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

