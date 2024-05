Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (22.05.2024) 23.30 Uhr und Donnerstag (23.05.2024) 05.40 Uhr stahlen noch unbekannte Täter einen Roller, der auf dem Gehweg in der Stuttgarter Straße Höhe Kornbühlstraße in Kornwestheim abgestellt war. Es handelt sich um einen Roller der Marke Keeway, an dem ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Tags zuvor hatten sich etwa fünf Personen für den Roller interessiert und auf Ansprache des Besitzers geäußert, dass sie das Zweirad für Sperrmüll gehalten hätten. Der Wert des Rollers wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell