Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mülltonnenbrand vor Grundschule; Täter gesucht!

Bad Kreuznach, Grundschule Planig (ots)

Am 23.03.2024 gegen 22:30 Uhr stellte ein aufmerksamer 43-jähriger Anwohner von Planig einen Mülltonnenbrand vor der örtlichen Grundschule fest. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand so zügig ablöschen konnte. Eine durch die Polizei eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ. Vor Ort wurde der Tatort spurenschonend aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden dürfte bei circa 1.200 Euro liegen. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften im Einsatz. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 8811 0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell