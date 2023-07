BPOL NRW: Unbefugtes Gleisüberschreiten führt in die JVA - Bundespolizei nimmt Gesuchte fest

Bochum (ots) - Am gestrigen Abend (11. Juli) sprühte ein 48-Jähriger einem Passanten im Bochumer Hauptbahnhof Tierabwehrspray ins Gesicht. Dieser musste anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Gegen 23 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Bochum, als sie auf eine körperliche Auseinandersetzung am Buddenbergplatz aufmerksam wurden. Dabei beobachteten die Beamten, wie ein 48-Jähriger ...

mehr