BPOL NRW: Sommer, Sonne, Taschendiebe - Seien Sie achtsam - Bundespolizei informiert

Düsseldorf (ots)

Die Sommerferien sind in vollem Gange. Reisende befüllen Züge sowie Bahnsteige und genau in diesem Gedränge fühlen sich Taschendiebe wohl. Schnell wird die Unachtsamkeit ausgenutzt und der Reisende fällt dem Taschendieb zum Opfer. Um Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren wird die Bundespolizei am Donnerstag (13. Juli 2023) von 10 bis 14 Uhr Reisende im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf ihr tatbegünstigendes Verhalten aufmerksam machen.

Gerade beim Reisen mit der Bahn sind "Langfinger" in den Zügen und Bahnhöfen auf "Beutefang". Nach ihren Übergriffen verschwinden sie mit ihrer Beute blitzschnell im unübersichtlichen Gedränge und der Bestohlene bleibt ohne seine Wertsachen zurück. Wie können Sie sich vor Taschendieben schützen?

Die Bundespolizei wird auf unachtsames Verhalten und Tricks der Taschendiebe, an einem Infostand, der sich in der Vorhalle des Düsseldorfer Hauptbahnhofs befindet, hinweisen. Sechs kleine bunte Monster, die für die beliebtesten Tricks stehen, sollen Reisende sensibilisieren. Welche Tricks wenden Taschendiebe an? Wie können Sie sich schützen? Bieten Sie einem Taschendieb die Gelegenheiten? Wo finden Sie Hilfe, wenn Sie einem Taschendieb zum Opfer gefallen sind?

Lassen Sie Ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt. Tragen Sie Rucksäcke oder Handtaschen im Gedränge vor dem Körper. Seien Sie besonders achtsam und lassen sich die Urlaubszeit nicht vermiesen.

Informationen zur Kampagne unter https://stop-pickpockets.eu/Webs/SPP/DE/Home/home_node.html%20target=blank#download=1

