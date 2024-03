Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Unfallbeteiligten und hohem Sachschaden

Bad Kreuznach, B41 Höhe Bretzenheim (ots)

Am 23.03.2024 gegen 20:28 Uhr befuhr ein 56-jähriger Porsche-Fahrer die B41 von der BAB aus kommend in Fahrtrichtung Kirn. Unmittelbar nach der AS Bretzenheim verlor er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und körperlichem Unbehagen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolge dessen kam er am Ausgang einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort zweimal mit einem Betonabweiser. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke und kam nahe dieser zum Stehen. Der 56-Jährige zog sich durch den Unfall u.a. eine schwere Platzwunde mit starkem Blutverlust an der Schläfe zu. Er war nicht eingeklemmt und konnte so zügig aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Am Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 120.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die B41 war aufgrund von Trümmerteilen für ca. 30 min voll gesperrt; danach die Richtungsfahrbahn Kirn noch bis ca. 22:15 Uhr. Die Feuerwehr Bad Kreuznach Nord war mit 36 Kräften im Einsatz; die Rettung mit zwei Besatzungen und einem Notarzt. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn und beschilderte die Unfallstelle.

