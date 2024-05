POL-LB: Leonberg: Baumaschinen von Baustelle entwendet

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (23.05.2024) ereignete sich zwischen 07.20 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Marienstraße in Herrenberg eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Kia, so dass ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Da sich der Unbekannte im ...

mehr