Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: unbekannte Jugendliche attackieren zwei Jungen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeiposten Gerlingen ermittelt derzeit gegen drei noch unbekannte Jugendliche, die am Donnerstag (23.05.2024) gegen 17.30 Uhr hinter einem Discounter in der Mathildenstraße einen Elfjährigen und einen 15 Jahre alten Jungen attackierten. Das elf Jahre alte Kind wurde zunächst unvermittelt von einem Täter geschlagen, so dass es zu Boden ging und leichte Verletzungen erlitt. Der befreundete 15-Jährige kam ihm zur Hilfe und rang den Täter zu Boden, wobei auch der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Mehrere vermutlich ebenfalls noch unbekannte jugendliche Zeugen sollen hierauf ebenfalls helfend eingriffen haben. Nun tauchten zwei weitere unbekannte Täter auf. Beide sollen mit Messern bewaffnet gewesen sein und hätten die anwesenden Personen aufgefordert, sich zu entfernen. Anschließend flüchteten alle drei Täter über die Goethestraße in Richtung Weilimdorfer Straße. Die Täter sollen alle drei etwa 15 bis 17 Jahre alt sein. Der Täter, der den Elfjährigen schlug, soll zwischen 160 bis 170 cm groß sein und dunkle Haare haben. Er hatte eine Bauchtasche dabei und war mit einer grauen Jacke, einem grauen Pullover, weißen Schuhen und einer dunklen Hose bekleidet. Die beiden Komplizen waren etwa 165 cm bzw. 180 bis 185 cm groß. Der kleinere Unbekannte hat braune Haare, die im Stirnbereich graue Verfärbungen aufweisen. Er war mit einer schwarzen Jacke mit gelben und violetten Symbolen oder Mustern darauf bekleidet. Außerdem soll er eine Brille getragen haben. Der Größere hatte eine rote Jacke an und eine Kapuze über den Kopf gezogen. Er trug graue Hosen und ebenfalls weiße Schuhe. Darüber hinaus trug er eine schwarze Bauchtasche bei sich. Zeugen, insbesondere die, die eingegriffen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gerlingen zu melden.

