Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht nach Rotlichtverstoß

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Samstagabend befuhren zwei Pkw nacheinander die Ludweilerstraße in Völklingen-Wehrden und bogen an einer grün zeigenden Ampelanlage nach links in Richtung Kaufland ab. Hierbei überfuhr ein aus entgegengesetzter Richtung kommender silberner oder weißer Kombi eine rote Ampel. Die abbiegenden Pkw mussten bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam es zum Auffahrunfall zwischen den beiden abbiegenden Pkw. Die Insassen des vorausfahrenden Pkw wurden leicht verletzt. Der über rot gefahrene Fahrzeugführer legte den Rückwärtsgang ein und flüchtete mit seinem Pkw unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug/Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

