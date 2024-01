Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzung zum Nachteil einer Frau sowie einer Jugendlichen durch eine erheblich alkoholisierte 41-Jährige

Großrosseln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es vor einer Gaststätte in Großrosseln zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 22-Jährigen Frau sowie einer 17-Jährigen Jugendlichen. Bei der Täterin handelte es sich um eine erheblich alkoholisierte 41-Jährige. Ermittlungen zufolge kam es zunächst in der Gaststätte aufgrund einer vergangenen Männergeschichte zu verbalen Streitigkeiten. Die Beschuldigte folgte den Geschädigten nach draußen und griff diese körperlich an. Auf dem Boden liegend trat sie zudem auf eine der Geschädigten ein. Drei vor der Gaststätte stehende Zeugen gingen dazwischen. Hierdurch wurde die Beschuldigte von einer weiteren Tatausführung abgehalten. Die beiden leicht verletzten Geschädigten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort erstbehandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Da die Beschuldigte erheblich alkoholisiert war, wurde ihr auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe zur Ermittlung ihrer Schuldfähigkeit entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurden gegen die Beschuldigte eingeleitet.

