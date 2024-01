Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 39-Jähriger fährt Frau mit Kleinkind an und flüchtet

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Als eine 38-jährige Frau mit ihrem Kleinkind im Maxi-Cosi die Straße überqueren wollte, wurde sie von einem herannahenden Chevrolet erfasst und zu Boden geschleudert. Der 2 Monate alte Säugling viel aus dem Maxi-Cosi. Der 39-jährige Fahrer des Wagens hielt kurz an, stieg aus, rief nach Hilfe und flüchtete dann im Anschluss von der Unfallstelle. Die 38-jährige Frau wurde durch den Aufprall verletzt und in ein Klinikum nach Saarbrücken verbracht. Der Säugling blieb unverletzt. Nach Angaben von Zeugen waren an dem flüchtenden Wagen keine Kennzeichen angebracht. Im Laufe des Montagmorgens bekannte sich der 39-jährige Mann über eine Mittelsfrau zu seiner Fahrereigenschaft. Der benutzte Wagen war weder zugelassen, noch ist der 39-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

