POL-PDPS: Zweibrücken - Glascontainer beschädigt und geflüchtet

Vinningen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 16:30 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an einem bei dem Anwesen "Am Gallenbrunnen" 7 geparkten Audi die Motorhaube. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, Hinweisgeber oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de ...

mehr