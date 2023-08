POL-PDPS: Contwig (Kreis Südwestpfalz) - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Sporthalle der Vereinigten Turnerschaft Contwig

Pirmasens (ots) - Am Montag, um 11:38 Uhr, befuhr ein weißer LKW mit rotem Anhänger die Waldstraße in Fahrtrichtung Herzogstraße. In Höhe der Hausnummer 2 touchierte er einen seitlich geparkten VW Touran und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Ebenfalls am Montag, um 20:45 Uhr, rangierte ein weißer Transporter mit Hermes-Aufschrift im ...

mehr