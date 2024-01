Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei Frauen betrügen ältere Dame

Riegelsberg (ots)

Zu einem Trickbetrug kam es gestern, gegen 12:00 Uhr, in der Riegelsberger Straße. Zunächst klingelten zwei junge Frauen an der Tür einer älteren Dame und gaben an, Spenden in Form von Bettwäsche zu sammeln. Als sich die ältere Dame bei offenstehender Haustür in die obere Etage begabt, folgte ihr eine der beiden Frauen. Währenddessen begab sich die zweite Frau in die Räumlichkeiten des Erdgeschosses und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Nachdem die ältere Dame mit der jungen Frau in Ihrer Küche erschien, bemerkte sie die Anwesenheit der zweiten Täterin. Nachdem diese die Frau noch nach zwei Apfelsinen gebeten hatte, verließen beide Frauen das Anwesen. Im Anschluss bemerkte die ältere Dame, dass ihr ein dreistelligen Bargeldbetrag entwendet worden war. Eine der Täterinnen soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein, die zweite Frau war jünger. Beide Frauen trugen lange schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Beide Frauen sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise zu den beiden Trickdiebinnen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 068989 2020.

