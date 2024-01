POL-VK: Verkehrsunfallflucht Tiefgarage Bismarckstraße

Völklingen (ots) - Am 23.01.2024, gegen 20:30 Uhr, überquert eine weibliche Fußgängerin die Karl-Janssen-Straße in Völklingen. Die Passantin befindet sich bereits auf der linken Fahrbahn, als ein Pkw, welcher in Fahrtrichtung Hohenzollernstraße geführt wird, auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der Fußgängerin kollidierte. Diese wird hierdurch zu Boden geworfen und an einem Bein sowie am Arm verletzt. Folgend ...

mehr