Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Laptops aus Pkw

Völklingen-Heidstock (ots)

In einem Tatzeitraum von Freitagnacht bis Samstagmittag wurde in der Gerhardstraße im Völklinger Ortsteil Heidstock das Beifahrerfenster eines dort geparkten VW Polo eingeschlagen. Auf dem Beifahrersitz lag ein Laptop, welcher anschließend entwendet wurde. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden, sodass eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

