Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bietet "Safe Holiday" Kontrollaktion für Wohnwagen und Reisemobile an: Einladung für Camper und Medienvertreter

Kassel (ots)

A 7/ Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am Mittwoch, dem 9. August 2023, zwischen 9 und 15 Uhr, bietet die Polizeiautobahnstation Baunatal eine "Safe Holiday" Kontrollaktion zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Urlaubsreisezeit an der Tank- und Rastanlage Kassel Ost an. Fachkundige Beamte werden an diesem Tag Wohnwagengespanne und Reisemobile auf dem Parkplatz an der A 7 überprüfen. Interessierte Camper haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug vor dem Start in den Urlaub verwiegen zu lassen, denn oft möchte man mehr einpacken, als das Volumen oder die Nutzlast des Wohnwagens oder des Reisemobils hergibt. Außerdem beantworten die Polizisten Fragen und geben Tipps rund um das Thema Ladungssicherung.

Bei der Kontrollaktion steht der präventive Charakter im Vordergrund. Camper, die ihr Fahrzeug überprüfen lassen möchten, können ohne Anmeldung zwischen 9 und 15 Uhr vorbeikommen.

Interessierte Medienvertreter sind eingeladen, ab 11 Uhr an der Kontrollaktion teilzunehmen. Um vorherige Anmeldung unter pressestelle.ppnh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter Tel. 0561-910 1025 wird gebeten.

Die Kontrollaktion findet an der Tank- und Rastanlage Kassel Ost, zwischen dem Autobahndreieck Kassel-Süd und dem Autobahnkreuz Kassel-Mitte, statt. Alternativ kann die Anschrift Bergshäuser Straße 59 in 34253 Lohfelden ins Navigationsgerät eingegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell