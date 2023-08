Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Kassel: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen, -Niederzwehren und -Süsterfeld/ Helleböhn:

Gleich zu drei Wohnungseinbrüchen in den südwestlichen Kasseler Stadtteilen wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes am gestrigen Sonntag gerufen. In einem der drei Fälle, in der Leuschnerstraße, war der Täter bei dem Einbruch von den nach Hause kommenden Bewohnern überrascht worden und daraufhin über die Terrasse nach draußen geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Die beiden weiteren Einbrüche ereigneten sich in der Straße "Auf der Dönche" und im Glockenbruchweg. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist bisher noch unklar. Die Kasseler Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise.

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Dönche" war der Polizei am gestrigen Sonntagnachmittag gemeldet worden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatten sich zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft und durchsuchten in Abwesenheit der Bewohner sämtliche Räume. Mit erbeutetem Bargeld, Computerspielen und Schmuck ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Den Einbrecher in der Leuschnerstraße, Ecke "An der Kurhessenhalle", ertappt hatten die Bewohner gestern Abend gegen 18:40 Uhr. Sofort alarmierten sie die Polizei, während der Täter durch eine Hecke und einen Brombeerbusch auf das Nachbargrundstück rannte. Ein Anwohner hatte den Einbrecher bei seiner weiteren Flucht durch mehrere Gärten in der Straße "An der Kurhessenhalle" gesehen, wo sich seine Spur verliert. Wie sich später herausstellte, hatte der Täter in mehreren Zimmern des Hauses nach Wertsachen gesucht und Schmuck erbeutet.

Auch bei der Tat im Glockenbruchweg, nahe dem Spessartweg, wurde Schmuck erbeutet. Der Einbruch, bei dem Unbekannte über ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Einfamilienhaus eingestiegen waren, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr, und Sonntagabend, 18:30 Uhr.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

