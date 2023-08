POL-KS: Vermisster Abdul F. (29) aus Fuldatal ist wieder da

Kassel (ots) - Trendelburg (Landkreis Kassel): Am heutigen Freitag kam es am frühen Morgen in der Mittelstraße in Trendelburg-Deisel zum Brand eines dreigeschossigen Fachwerkhauses. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes, der um 5:15 Uhr von Anwohnern gemeldet worden war, nicht zu Hause. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten durch die Feuerwehr ...

