POL-KS: Homberg/Efze (Landkreis Schwalm-Eder): Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle

Kassel (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat am gestrigen Sonntagabend eine Tankstelle in der Marbuger Straße in Homberg/Efze überfallen.

Wie die Polizeibeamten der Polizeistation Homberg berichten, betrat der Täter gegen 21.50 Uhr die Tankstelle, bedrohte den anwesenden Kassierer mit einer Schusswaffe und raubte Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 20-30 Jahre alt, korpulente Gestalt, ca. 170-175 cm groß, lange, braune Haare, bekleidet mit grüner Jacke, trug eine

FFP2-Maske und eine dunkle Mütze.

Nach Tatausführung flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen die Angaben zum Täter oder Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

