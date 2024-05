Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Fahrzeuganhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (22.05.2024) 20:00 Uhr und Donnerstag (23.05.2024) 15:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Markgröninger Straße in Schwieberdingen abgestellten Fahrzeuganhänger. Auf dem Anhänger waren ein Motorradständer sowie mehrere Spanngurte gelagert. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schwieberdingen in Verbindung zu setzen.

