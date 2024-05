Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: VW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter am Dienstag (21.05.2024) zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr im Amselweg in Eglosheim verübte, sucht der Polizeiposten Eglosheim noch Zeugen. Der Unbekannte zerkratze die rechte Fahrzeugseite eines geparkten VW, so dass ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

