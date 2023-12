Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: 56-jähriger Mann tot im Kraichbach aufgefunden - PM 2

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 15:35 Uhr im Kraichbach in Reilingen der Leichnam eines 56-Jährigen aus Ungarn stammenden Mannes geborgen (siehe PM 1 http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5662806). Eine durch die Staatsanwaltschaft Mannheim angeordnete Obduktion der Leiche zur Klärung der genauen Umstände des Todes ergab keine Anhaltspunkte auf eine Straftat oder sonstiges Verschulden Dritter am Tod des Mannes. Die genaue Todesursache konnte jedoch bislang nicht festgestellt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim vor allem zum Aufenthalt des aus Ungarn stammenden Toten in Deutschland dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell