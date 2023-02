POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung - Festnahme

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 20.02.2023, gegen 18:15 Uhr, ist im Bürgerwald in WT-Tiengen ein Mann von einem Hund gebissen worden. Der 51-jährige war auf einem Waldweg mit seinem eigenen Hund spazieren, als in der Höhe des Notausganges des Bürgerwaldtunnels ein anderer Hund angerannt kam und ihn in den Fuß biss. Die Hundehalterin stand in einiger Entfernung und versuchte, mit einer Hundepfeife auf ihren Hund, ...

mehr