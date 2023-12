Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in mehrere Geschäftsräume

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag, 18 Uhr auf Mittwoch, 10 Uhr wurde durch eine unbekannte Täterschaft zunächst eine Seitentür aufgehebelt, um sich anschließend unberechtigt Zutritt in das Gebäude zu verschaffen, welches von mehreren Firmen genutzt wird. Nachdem alle Sicherungen aus dem Sicherungskasten rausgedreht wurden, durchsuchte die Täterschaft die Räume. Bislang wurde durch die beiden betroffenen Firmen noch kein Diebesgut festgestellt. Durch das Aufhebeln von insgesamt zwei Türen entstand an diesen ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich dort unter der Telefonnummer 0621-718490 zu melden.

