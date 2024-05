Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: BMW aufgebrochen und Lenkrad entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.05.2024), 20.30 Uhr auf Donnerstag (23.05.2024), 06.50 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Fenster eines BMW, welcher auf einem Parkplatz in der Mollenbachstraße in Eltingen abgestellt war, eingeschlagen. Der Täter baute in der Folge das Lenkrad des Fahrzeuges aus und entwendete dieses. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 300 Euro, der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

