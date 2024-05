POL-OG: Haslach, Bollenbach - Brand eines Einfamilienhaus

Gaggenau (ots) - Bei dem Wohnungsbrand am Montagmorgen in Gaggenau wurde ein Bewohner durch das Einatmen des Rauches schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die restlichen Bewohner konnten das Haus nahezu unversehrt verlassen und wurden von Vertretern der Stadt Gaggenau in anderen Unterkünften untergebracht. Nach ersten Erkenntnissen entstand ...

