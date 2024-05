POL-OG: Gaggenau, B462 - Bundesstraße nach schwerem Unfall gesperrt

Offenburg-Bühl (ots) - Am Montagabend, gegen 18 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B 33 von Offenburg-Bühl kommend in Richtung Offenburg. Aus bisher unbekannten Gründen kommt er nach links in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden 70-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und wurden mit Rettungswägen in eine Klinik verbracht. ...

