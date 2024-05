Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Verletzte im Linienbus

Baden-Baden, Oos (ots)

Nach einem Unfall auf der Ooser Bahnhofstraße am Montagnachmittag, waren in einem Linienbus drei Leichtverletzte zu beklagen. Gegen 17 Uhr bog dort ein 55 Jahre alter Autofahrer vor einem entgegenkommenden Linienbus nach links auf ein Tankstellengelände ab, was zur Folge hatte, dass der Busfahrer ausweichen musste und einen Gefahrenbremsung einleiten musste. Obwohl es zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam, verletzten sich drei Passagiere durch die Bremsung leicht.

/rs

