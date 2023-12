Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Embleme von Pkw gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Moltkestraße;

Tatzeit: Nacht zum 28.12.2023;

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Bocholt mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. Dazu kam es in der Moltkestraße, wo die Täter an mehreren Fahrzeugen Embleme gewaltsam von der Front entwendeten. Ein weiteres dort stehendes Auto wies Kratzer auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell